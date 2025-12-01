Soirée concerts à la MLAC Association No Way Salle de spectacle de la MLAC Clamecy

Soirée concerts à la MLAC Association No Way

Salle de spectacle de la MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11 23:45:00

Date(s) :

2026-04-11

Après le concert du mois de janvier à La Charité-sur-Loire, l’asso No Way est très heureuse de vous proposer le match retour à Clamecy, avec les 3 mêmes groupes à l’affiche ! Ouverture des portes à 20h Au programme de la soirée concerts

– DBS (rock metal, Clamecy)

– DONUTS BAGEL (hip-hop, Prémery)

– SENTENCE OF CHAOS (hardcore, Urzy)

Un espace buvette, distro vous sera proposé sur place. Entrée à prix libre + adhésion 2026 à prix libre à No Way Asso

Organisé avec le soutien de la ville de Clamecy .

Salle de spectacle de la MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 94 96 lamlac.mairieclamecy@orange.fr

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English :

L’événement Soirée concerts à la MLAC Association No Way Clamecy a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Clamecy Haut Nivernais