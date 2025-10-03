Soirée concerts à l’Ostal Rampoux

Soirée concerts à l’Ostal Rampoux vendredi 3 octobre 2025.

Soirée concerts à l’Ostal

Salle L’Ostal Rampoux Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03 2025-11-28

Le P’tit Bourg Bouge propose des concerts de musiques actuelles, généralement en automne et au printemps. L’idée est de créer des moments festifs, conviviaux et intergénérationnels la musique comme lien social !

Venez nombreux ! .

Salle L’Ostal Rampoux 46340 Lot Occitanie +33 6 23 78 13 62 leptitbourgbouge@gmail.com

English :

Le P’tit Bourg Bouge offers concerts of contemporary music, usually in autumn and spring

German :

Le P’tit Bourg Bouge bietet Konzerte mit aktueller Musik an, meist im Herbst und im Frühling

Italiano :

Le P’tit Bourg Bouge offre concerti di musica contemporanea, solitamente in autunno e in primavera

Espanol :

Le P’tit Bourg Bouge ofrece conciertos de música contemporánea, normalmente en otoño y primavera

