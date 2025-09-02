Soirée concerts à l’Ostal Rampoux

Soirée concerts à l'Ostal Rampoux vendredi 20 mars 2026.

19:00:00

Le P’tit Bourg Bouge propose des concerts de musiques actuelles, généralement au printemps et en automne. L’idée est de créer des moments festifs, conviviaux et intergénérationnels la musique comme lien social !

Rampoux 46340 Lot Occitanie +33 6 23 78 13 62 leptitbourgbouge@gmail.com

English :

Le P’tit Bourg Bouge offers concerts of contemporary music, generally in spring and autumn

German :

Le P’tit Bourg Bouge bietet Konzerte mit aktueller Musik, meist im Frühling und im Herbst

Italiano :

Le P’tit Bourg Bouge offre concerti di musica contemporanea, solitamente in primavera e in autunno

Espanol :

Le P’tit Bourg Bouge ofrece conciertos de música contemporánea, normalmente en primavera y otoño

