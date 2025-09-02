Soirée concerts à l’Ostal Rampoux
Soirée concerts à l’Ostal Rampoux vendredi 20 mars 2026.
Soirée concerts à l’Ostal
Rampoux Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Le P’tit Bourg Bouge propose des concerts de musiques actuelles, généralement au printemps et en automne. L’idée est de créer des moments festifs, conviviaux et intergénérationnels la musique comme lien social !
Venez nombreux ! .
Rampoux 46340 Lot Occitanie +33 6 23 78 13 62 leptitbourgbouge@gmail.com
English :
Le P’tit Bourg Bouge offers concerts of contemporary music, generally in spring and autumn
German :
Le P’tit Bourg Bouge bietet Konzerte mit aktueller Musik, meist im Frühling und im Herbst
Italiano :
Le P’tit Bourg Bouge offre concerti di musica contemporanea, solitamente in primavera e in autunno
Espanol :
Le P’tit Bourg Bouge ofrece conciertos de música contemporánea, normalmente en primavera y otoño
