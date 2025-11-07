Soirée Concerts avec le Collectif Bonsai Garage Charleville-Mézières

Soirée Concerts avec le Collectif Bonsai Garage Charleville-Mézières vendredi 7 novembre 2025.

Soirée Concerts avec le Collectif Bonsai Garage

MCL Ma Bohème 21, rue d’Aubilly Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Bien qu’influencés par des groupes comme Morphine, Sixteen Horsepower, Nick Cave, Tom Waits, Björk, Joy Division, ou Thee Silver Mount Zion, nous sommes dans une démarche de création d’un univers sonore qui nous est propre.Première partie Bram.

.

MCL Ma Bohème 21, rue d’Aubilly Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 31 85

English :

Although influenced by bands such as Morphine, Sixteen Horsepower, Nick Cave, Tom Waits, Björk, Joy Division and Thee Silver Mount Zion, we are committed to creating a sound universe of our own.Opening act: Bram.

German :

Obwohl wir von Bands wie Morphine, Sixteen Horsepower, Nick Cave, Tom Waits, Björk, Joy Division oder Thee Silver Mount Zion beeinflusst werden, sind wir auf dem Weg, ein eigenes Klanguniversum zu schaffen.Erster Teil: Bram.

Italiano :

Anche se siamo influenzati da band come Morphine, Sixteen Horsepower, Nick Cave, Tom Waits, Björk, Joy Division e Thee Silver Mount Zion, il nostro approccio è quello di creare il nostro universo sonoro unico.Opening act: Bram.

Espanol :

Aunque estamos influenciados por grupos como Morphine, Sixteen Horsepower, Nick Cave, Tom Waits, Björk, Joy Division y Thee Silver Mount Zion, nuestro enfoque consiste en crear nuestro propio universo sonoro.Teloneros: Bram.

L’événement Soirée Concerts avec le Collectif Bonsai Garage Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-10-23 par Ardennes Tourisme