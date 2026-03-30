Soirée concerts Burdin Gaua Odolean + Kimule + Ztah

Restaurant Espelettenia Larceveau-Arros-Cibits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Concert des groupes Odolean, Kimule et Ztah. .

Restaurant Espelettenia Larceveau-Arros-Cibits 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 81 91

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English : Soirée concerts Burdin Gaua Odolean + Kimule + Ztah

L’événement Soirée concerts Burdin Gaua Odolean + Kimule + Ztah Larceveau-Arros-Cibits a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays Basque