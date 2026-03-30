Soirée concerts Burdin Gaua Odolean + Kimule + Ztah Larceveau-Arros-Cibits
Soirée concerts Burdin Gaua Odolean + Kimule + Ztah Larceveau-Arros-Cibits vendredi 3 avril 2026.
Soirée concerts Burdin Gaua Odolean + Kimule + Ztah
Restaurant Espelettenia Larceveau-Arros-Cibits Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Concert des groupes Odolean, Kimule et Ztah. .
Restaurant Espelettenia Larceveau-Arros-Cibits 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 81 91
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English : Soirée concerts Burdin Gaua Odolean + Kimule + Ztah
L’événement Soirée concerts Burdin Gaua Odolean + Kimule + Ztah Larceveau-Arros-Cibits a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays Basque