Soirée concerts Centrale 7 Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu

Soirée concerts Centrale 7

Nyoiseau Lieu-dit Le Bois Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Soirée concerts à Centrale 7, le vendredi 7 novembre 2025 à Nyoiseau.

Le Bénin International Musical alias BIM est un groupe unique qui redonne au rock et au rap leurs origines vodoun. Chaque prestation est une cérémonie contemporaine, une expérience rare à ne surtout pas manquer !

Avec en ouverture, les DJ Alexis et Jacky et en clôture Rudy Roots DJ Selector. .

Nyoiseau Lieu-dit Le Bois Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 01 27 08

English :

Concert evening at Centrale 7, Friday November 7, 2025 in Nyoiseau.

German :

Konzertabend in Centrale 7 am Freitag, den 7. November 2025 in Nyoiseau.

Italiano :

Serata concerto alla Centrale 7, venerdì 7 novembre 2025 a Nyoiseau.

Espanol :

Noche de conciertos en Centrale 7, el viernes 7 de noviembre de 2025 en Nyoiseau.

