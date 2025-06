Soirée concerts Chez lily In Spirit juin 2025 – GERM Germ 19 juin 2025 21:15

>>> IN SPIRIT <<< Concert Un trio de jazz et d’improvisation qui s'empare et s’inspire des thèmes du pianiste Don Pullen. Betty Hovette piano / Fabien Duscombs batterie / Sébastien Bacquias contrebasse Regarder/voir https://www.youtube.com/watch?v=rXeU2eCx-oU Tarif 8 € / 6 € . GERM Chez Lily Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 65 27 English :

>>> IN SPIRIT <<< Concert: An improvisational jazz trio inspired by the themes of pianist Don Pullen. Betty Hovette: piano / Fabien Duscombs: drums / Sébastien Bacquias: double bass Watch/see: https://www.youtube.com/watch?v=rXeU2eCx-oU Price: 8 ? / 6 ? German :

>>> IN SPIRIT <<< Konzert: Ein Jazz- und Improvisationstrio, das die Themen des Pianisten Don Pullen aufgreift und sich von ihnen inspirieren lässt. Betty Hovette: Klavier / Fabien Duscombs: Schlagzeug / Sébastien Bacquias: Kontrabass Anschauen/sehen: https://www.youtube.com/watch?v=rXeU2eCx-oU Eintrittspreis: 8 ? / 6 ? Italiano :

>>> IN SPIRITO

Concerto: Un trio di jazz e improvvisazione ispirato ai temi del pianista Don Pullen.

Betty Hovette: pianoforte / Fabien Duscombs: batteria / Sébastien Bacquias: contrabbasso

Guardare/vedere: https://www.youtube.com/watch?v=rXeU2eCx-oU

Prezzo: 8? / 6?

Espanol :

>>> EN ESPÍRITU

Concierto: Trío de jazz e improvisación inspirado en los temas del pianista Don Pullen.

Betty Hovette: piano / Fabien Duscombs: batería / Sébastien Bacquias: contrabajo

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=rXeU2eCx-oU

Precio: 8? / 6?

