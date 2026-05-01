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Soirée Concerts Copa Cabanac Rue de la Gare Cabanac-et-Villagrains

Soirée Concerts Copa Cabanac Rue de la Gare Cabanac-et-Villagrains

Soirée Concerts Copa Cabanac Rue de la Gare Cabanac-et-Villagrains vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Rue de la Gare

Adresse : Café Associatif Copa Cabanac

Ville : 33650 Cabanac-et-Villagrains

Département : Gironde

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Cabanac-et-Villagrains

Soirée Concerts Copa Cabanac

Rue de la Gare Café Associatif Copa Cabanac Cabanac-et-Villagrains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

RDV le 29 mai pour notre Soirée Concerts pour le 1er anniversaire du Copa Cabanac
*19H00 Concert de Brume (deux superbes voix qui vous emportent)
*21H00 Concert de JiM & The KiDs (un rock avec des guitares qui vont vous réveiller)
3 Foodtrucks, une structure gonflable, des jeux et une buvette au taquet !
Ouverture du Copa Cabanac à partir de 16H00.   .

Rue de la Gare Café Associatif Copa Cabanac Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine   dugraindanslacabane@outlook.fr

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English : Soirée Concerts Copa Cabanac

L’événement Soirée Concerts Copa Cabanac Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-05-15 par Sud Bordeaux Tourisme

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