Soirée Concerts Copa Cabanac Rue de la Gare Cabanac-et-Villagrains
Soirée Concerts Copa Cabanac Rue de la Gare Cabanac-et-Villagrains vendredi 29 mai 2026.
Cabanac-et-Villagrains
Soirée Concerts Copa Cabanac
Rue de la Gare Café Associatif Copa Cabanac Cabanac-et-Villagrains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
RDV le 29 mai pour notre Soirée Concerts pour le 1er anniversaire du Copa Cabanac
*19H00 Concert de Brume (deux superbes voix qui vous emportent)
*21H00 Concert de JiM & The KiDs (un rock avec des guitares qui vont vous réveiller)
3 Foodtrucks, une structure gonflable, des jeux et une buvette au taquet !
Ouverture du Copa Cabanac à partir de 16H00. .
Rue de la Gare Café Associatif Copa Cabanac Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine dugraindanslacabane@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Concerts Copa Cabanac
L’événement Soirée Concerts Copa Cabanac Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-05-15 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Cabanac-et-Villagrains (Gironde)
- Apéro Fermier Cabanac-et-Villagrains 5 juin 2026
- Spectacle Médiéval Rue des Mottes Cabanac-et-Villagrains 20 juin 2026