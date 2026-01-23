Soirée Concerts du MAD rue de la Gare Dompaire

Soirée Concerts du MAD

rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée Concerts du MAD.

Au programme Groupe GFY pour lancer la soirée avec leur énergie sur scène, Little STUFF pour poursuivre l’ambiance live. Un DJ prendra ensuite le relais pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit. Tout est réuni pour passer une soirée festive et inoubliable aux couleurs du MAD Handball.

Ouverture des portes dès 18h00.

Entrée gratuite avant 20h puis 5€/pers.

Petite restauration sur place.Tout public

5 .

rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire 88270 Vosges Grand Est maxence.madhb@gmail.com

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English :

MAD concert evening.

On the program: GFY to kick off the evening with their on-stage energy, and Little STUFF to continue the live ambience. A DJ will then take over to keep you dancing until the end of the night. It’s all set for a festive and unforgettable evening in the MAD Handball colors.

Doors open at 6pm.

Free entry before 8pm, then 5?/pers.

Light refreshments on site.

L’événement Soirée Concerts du MAD Dompaire a été mis à jour le 2026-03-14 par OT MIRECOURT