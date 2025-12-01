Soirée-concerts : Écoute mon style #8 Cour et Jardin Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 20:30 –

Gratuit : oui Tout public

Cour et Jardin accueille dans un environnement scénique professionnel trois groupes amateurs répétant dans les studios. Ces trois formations musicales délivreront au public leur univers musical en live ! La programmation :Urban Pacing (Soul Funk, Soul Rock, Jazz Funk)Leurs compositions originales s’étendent de la Soul Rock en passant par le Jazz Funk… De l’émotion au service du Groove ! Cheever (Indie-rock)Cheever est un quatuor issu d’horizons différents (noise-rock, indie-rock, hardcore) et réuni pour célébrer la lenteur et la reverb dans l’esprit de Low, Slowdive, Labradford et Thou. Le tempo est réglé sur le minimum, le chant est tout en retenue, les moments d’accalmie préparent aux montées en tension ! Dusty Dunes (Rock Alternatif, Post Punk)Les nantais de Dusty Dunes sont ancrés dans le courant du rock alternatif. Un univers musical mis en exergue par un chant féminin aux accents punks, sur des textes engagés et sombres. Ils livrent au public tous les ingrédients d’un cocktail explosif !

Cour et Jardin Centre – Bourg Vertou 44120

02 40 47 19 39 https://vertou.fr/se-divertir/musique-theatre-danse/cour-et-jardin/ culture@mairie-vertou.fr 02 40 34 76 10