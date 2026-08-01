Soirée concerts et moules-frites Sous les halles Dinéault
vendredi 21 août 2026 · Sous les halles · Dinéault
Informations pratiques
Dinéault
Soirée concerts et moules-frites
Sous les halles Rue de la Tour d’Auvergne Dinéault Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Soirée concerts et moules-frites avec au programme, à partir de 19h Tileli suivi de La Ruse du Père Lafeinte et DJ Bard Box pour clôturer les festivités.
Tarif du repas 14€ réservation possibles au 06 25 99 59 58
Concerts gratuit .
Sous les halles Rue de la Tour d’Auvergne Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 25 99 59 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée concerts et moules-frites Dinéault a été mis à jour le 2026-08-08 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
À voir aussi à Dinéault (Finistère)
- Spectacle de marionnettes Linette, la poulette qui n’en fait qu’à sa tête La P’tite Semelle Dinéault 11 août 2026
- Spectacle de marionnettes La maison du bout du monde La P’tite Semelle Dinéault 12 août 2026
- Spectacle de marionnettes Salade à l’italienne La P’tite Semelle Dinéault 13 août 2026
- Spectacle de marionnettes Salade à l’italienne La P’tite Semelle Dinéault 14 août 2026
- Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite Théâtre la petite semelle Dinéault 16 août 2026