Soirée concerts et moules-frites Sous les halles Dinéault

Informations pratiques

Dinéault

Soirée concerts et moules-frites

Sous les halles Rue de la Tour d’Auvergne Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Soirée concerts et moules-frites avec au programme, à partir de 19h Tileli suivi de La Ruse du Père Lafeinte et DJ Bard Box pour clôturer les festivités.

Tarif du repas 14€ réservation possibles au 06 25 99 59 58

Concerts gratuit .

Sous les halles Rue de la Tour d’Auvergne Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 25 99 59 58

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English :

L’événement Soirée concerts et moules-frites Dinéault a été mis à jour le 2026-08-08 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE