Soirée concerts : le Gamelan par des étudiant·es et Nocturnes par le Choeur des Humanités et BlauBird Halle 6 Ouest Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-30 20:00 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Une soirée musicale en 2 parties pour découvrir des concerts partagés entre artistes professionnel·les et des étudiant·es : Concert de Gamelan avec Will Guthrie et les étudiant·es du parcours musique du pôle Humanités : Ce concert est le fruit de plusieurs sessions de création autour du gamelan, instrument emblématique de l’Indonésie. Au programme : morceaux traditionnels de Java, compositions contemporaines et créations originales des étudiant·es.Nocturnes, avec le Choeur des Humanités et l’artiste BlauBird : Les choristes du Chœur des humanités, sous la direction de Carlos Montenegro, ont travaillé en lien avec l’artiste professionnelle BlauBird et plongé dans son univers artistique. Cette rencontre donne lieu à un concert exclusif, un dialogue musical aux voix multiples autour d’un répertoire partagé. En partenariat avec La Bouche d’Air.

Halle 6 Ouest Île de Nantes Nantes 44200



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