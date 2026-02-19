Soirée concerts Salle des fêtes Lées-Athas

Soirée concerts

Salle des fêtes 3 Chemin du Port Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Les ours sortent de leurs tanières après ce long hiver…

Quoi de mieux que de se retrouver avec @karpouzimonamour et @lundibrule pour sortir de notre hibernation.

Ça te laisse le temps

1 de bloquer ton week-end

2 de prévoir ton dress code QUEEN surprends nous NO LIMIT !!!

3 de réserver ton délicieux repas confectionné avec amour

4 de prévoir tes billets NO CB !!!

ALLER on t’en dit pas plus,

Alors viens, tu sais que ce sera bien bien bien

Pour profiter de ta soirée sans te prendre la tête, possibilité de dodo sur le parking ou tente avec ton gros duvet

Programme

-18h ouverture

-19h30 repas (sur réservation)

– 21h concert .

Salle des fêtes 3 Chemin du Port Lées-Athas 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 78 59 80 lepieddansloreilleaspe@gmail.com

