Soirée concerts métal

MCL Ma Bohème 21, rue d’Aubilly Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Hellscape Metal Hardcore From Sedan, France.Goliathus From Ardenne, Le Goliathus sécrète d’abondantes quantités de Fuzz sur le Stoner/Doom dont il se nourrit afin de pouvoir le présenter sous forme de Sludge à ses congénères.Hiss From Charleville engendre une musique très peu écouté Rock Big Beat.

English :

Hellscape: Metal Hardcore From Sedan, France.Goliathus: From Ardenne, Le Goliathus secretes copious amounts of Fuzz on the Stoner/Doom it feeds on, so it can present it in Sludge form to its congeners.Hiss: From Charleville breeds music that’s rarely heard Rock Big Beat.

L’événement Soirée concerts métal Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-01-15 par Ardennes Tourisme