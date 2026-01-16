Soirée concerts métal Charleville-Mézières
Soirée concerts métal Charleville-Mézières samedi 7 février 2026.
Soirée concerts métal
MCL Ma Bohème 21, rue d’Aubilly Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-07
2026-02-07
Hellscape Metal Hardcore From Sedan, France.Goliathus From Ardenne, Le Goliathus sécrète d’abondantes quantités de Fuzz sur le Stoner/Doom dont il se nourrit afin de pouvoir le présenter sous forme de Sludge à ses congénères.Hiss From Charleville engendre une musique très peu écouté Rock Big Beat.
.
MCL Ma Bohème 21, rue d’Aubilly Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 31 85
English :
Hellscape: Metal Hardcore From Sedan, France.Goliathus: From Ardenne, Le Goliathus secretes copious amounts of Fuzz on the Stoner/Doom it feeds on, so it can present it in Sludge form to its congeners.Hiss: From Charleville breeds music that’s rarely heard Rock Big Beat.
