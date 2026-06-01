Soirée Concerts Nonards
Soirée Concerts Nonards samedi 20 juin 2026.
Nonards
Soirée Concerts
Place de la Mairie Nonards Corrèze
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée musicale en plein air avec trois univers différents Steve Michael and the Travelers (Rock/Pop/Blues), Swanga (Dub Instrumental) et Ultraviolette, un collectif Toulousains de DJ (House Techno)
Boissons et collations disponibles sur place .
Place de la Mairie Nonards 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 29 14
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English : Soirée Concerts
L’événement Soirée Concerts Nonards a été mis à jour le 2026-06-05 par Corrèze Tourisme