Nonards

Soirée Concerts

Place de la Mairie Nonards Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée musicale en plein air avec trois univers différents Steve Michael and the Travelers (Rock/Pop/Blues), Swanga (Dub Instrumental) et Ultraviolette, un collectif Toulousains de DJ (House Techno)

Boissons et collations disponibles sur place .

Place de la Mairie Nonards 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 29 14

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English : Soirée Concerts

L’événement Soirée Concerts Nonards a été mis à jour le 2026-06-05 par Corrèze Tourisme