Soirée concerts rock à La Distillerie 1881 La Distillerie 1881 Aillevillers-et-Lyaumont

La Distillerie 1881 31 Rue Charles Demandre Aillevillers-et-Lyaumont Haute-Saône

Gratuit

2025-07-12 17:00:00

2025-07-13 03:00:00

2025-07-12

Soirée concerts rock/metal à La Distillerie 1881, buvette et petite restauration sur place.

Ouverture des portes 17h le samedi 12 juillet 2025.

1er concert 20h OvniS => OvniS propose une expérience live différente avec un Batteur-chanteur accompagné d’un musicien virtuel et une double projection vidéo. Une expérience unique à voir absolument!

2eme concert 21h30 Insomnia =>Insomnia est un groupe de métalcore mélodique composé de six musiciens influencés par As I lay dying, Trivium, Bullet for my valentine et Mass Hysteria pour ne citer que les principaux. Insomnia associe un mélange de riffs puissants et saturés accompagnés de ligne mélodique soutenus par un chant français mélangeant avec subtilité le chant saturé au chant clair. Présents l’année dernière à notre première édition de la Fête de la musique, ils nous font le plaisir de revenir cette année pour un second concert, à ne pas rater! .

La Distillerie 1881 31 Rue Charles Demandre Aillevillers-et-Lyaumont 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 19 33 01 ladistillerie.1881@yahoo.com

