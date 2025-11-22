Soirée concerts TREBONS Trébons
Soirée concerts
TREBONS Eglise Trébons Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-22 20:00:00
Soirée concerts organisée par l’Association des Jeunes de Trébons
Concerts de Allegria, Manilhas, Qu’Em Co Qui Em
Réservations obligatoire .
TREBONS Eglise Trébons 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 98 23 45
English :
Evening concerts organized by the Association des Jeunes de Trébons
German :
Konzertabend, organisiert von der Association des Jeunes de Trébons (Jugendverband von Trébons)
Italiano :
Serata di concerti organizzata dall’Associazione Giovanile Trébons
Espanol :
Noche de conciertos organizada por la Asociación Juvenil Trébons
