Soirée concerts TREBONS Trébons samedi 22 novembre 2025.

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-11-22 20:00:00
2025-11-22

Soirée concerts organisée par l’Association des Jeunes de Trébons
Concerts de Allegria, Manilhas, Qu’Em Co Qui Em

Réservations obligatoire   .

TREBONS Eglise Trébons 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 98 23 45 

English :

Evening concerts organized by the Association des Jeunes de Trébons

German :

Konzertabend, organisiert von der Association des Jeunes de Trébons (Jugendverband von Trébons)

Italiano :

Serata di concerti organizzata dall’Associazione Giovanile Trébons

Espanol :

Noche de conciertos organizada por la Asociación Juvenil Trébons

