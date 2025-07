Soirée concerts Viala-du-Pas-de-Jaux

Soirée concerts Viala-du-Pas-de-Jaux vendredi 18 juillet 2025.

Soirée concerts

Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Participation aux frais

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Une soirée musicale ponctuée de deux concerts.

18h Concert 1ère partie « Les Timbrés de Florensac »

Les Timbrés tournent depuis deux ans dans l’Hérault dans le secteur d’Agde. La formation à commencé avec Théo à la guitare, Thomas au clavier et Clément à la batterie. Après des arrivées et des départs dans le groupe, les trois mousquetaires reprennent leur formule initiale. Leur répertoire est surtout rock, blues parfois teinté de jazz. Ils jouent surtout des reprises mais composent aussi leurs propres morceaux. Théo et Clément ont joué le mois dernier pour l’événement Rock in Agde regroupant 100 musiciens pour un concert exceptionnel. Les Timbrés; trois musiciens dont on n’a pas fini d’entendre parler…

20h, « Perpetual Blues Machine »

Restauration et buvette sur place.

Devant la Tour. 10 .

Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 91 89 latourduviala@templiers-larzac.com

English :

A musical evening punctuated by two concerts.

German :

Ein musikalischer Abend, der von zwei Konzerten unterbrochen wird.

Italiano :

Una serata musicale scandita da due concerti.

Espanol :

Una velada musical amenizada por dos conciertos.

L’événement Soirée concerts Viala-du-Pas-de-Jaux a été mis à jour le 2025-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)