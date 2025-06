Soirée concerts Ville-sur-Yron 28 juin 2025 18:30

Meurthe-et-Moselle

Soirée concerts Place du village Ville-sur-Yron Meurthe-et-Moselle

Soirée d’inauguration du nouveau lieu d’échanges et de partages « Le Préau » avec 3 concerts

Buvette et restaurationTout public

Place du village

Ville-sur-Yron 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 91 70 mairie.villesuryron@wanadoo.fr

English :

Inauguration evening for the new « Le Préau » meeting place, with 3 concerts

Refreshments and catering

German :

Einweihungsabend des neuen Ortes des Austauschs und des Teilens « Le Préau » mit 3 Konzerten

Getränke und Essen

Italiano :

Serata di inaugurazione del nuovo luogo di incontro « Le Préau » con 3 concerti

Bar e catering

Espanol :

Velada de inauguración del nuevo lugar de encuentro « Le Préau » con 3 conciertos

Bar y catering

