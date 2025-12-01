Soirée concours Pulls moches de Noël Le Saint-Mac Saint-Mihiel
Le Saint-Mac 28 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 19:00:00
Soirée concours de pulls moches de Noël, au Saint-Mac ! Une bonne ambiance et beaucoup de rigolade au programme !
Une bouteille de champagne à gagner, par tirage au sort, pour le plus beau pull moche !Tout public
Le Saint-Mac 28 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 74 97 17 89
English :
Christmas ugly sweater contest at Saint-Mac! A great atmosphere and lots of fun!
A bottle of champagne to be won in a draw for the best ugly sweater!
