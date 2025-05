Soirée concours puzzle – Hasparren, 16 mai 2025 07:00, Hasparren.

Soirée concours puzzle Ecole Jean verdun Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Relevez le défi en famille le plus rapidement possible !

Dans le cadre des 10 jours sans écrans, l’APE vous propose une soirée spéciale concours puzzle, placée sous le signe du jeu, du partage et de la bonne humeur !

Le vendredi 16 mai à 20:00

Hall de l’Ecole Primaire

Activité sur réservation uniquement avant le 7 mai 2025.

Places disponibles. .

Ecole Jean verdun

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 07 91

