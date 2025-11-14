soirée conférence avec la guerre des paysans avec Georges Bischoff

Wittersdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Soirée conférence avec Georges Bischoff. Réservation obligatoire à contact@upt-le-thalb.fr

Georges Bischoff vous propose une conférence sur la guerre des paysans !! .

Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est info@culture-solidarite.com

English :

Evening lecture by Georges Bischoff. Reservations required at contact@upt-le-thalb.fr

German :

Vortragsabend mit Georges Bischoff. Reservierung erforderlich unter contact@upt-le-thalb.fr

Italiano :

Conferenza serale di Georges Bischoff. Prenotazione obbligatoria a contact@upt-le-thalb.fr

Espanol :

Conferencia de Georges Bischoff. Imprescindible reservar en contact@upt-le-thalb.fr

L’événement soirée conférence avec la guerre des paysans avec Georges Bischoff Wittersdorf a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme du Sundgau