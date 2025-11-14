soirée conférence avec la guerre des paysans avec Georges Bischoff Wittersdorf
soirée conférence avec la guerre des paysans avec Georges Bischoff Wittersdorf vendredi 14 novembre 2025.
soirée conférence avec la guerre des paysans avec Georges Bischoff
Wittersdorf Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-14 20:00:00
2025-11-14
Soirée conférence avec Georges Bischoff. Réservation obligatoire à contact@upt-le-thalb.fr
Georges Bischoff vous propose une conférence sur la guerre des paysans !! .
Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est info@culture-solidarite.com
English :
Evening lecture by Georges Bischoff. Reservations required at contact@upt-le-thalb.fr
German :
Vortragsabend mit Georges Bischoff. Reservierung erforderlich unter contact@upt-le-thalb.fr
Italiano :
Conferenza serale di Georges Bischoff. Prenotazione obbligatoria a contact@upt-le-thalb.fr
Espanol :
Conferencia de Georges Bischoff. Imprescindible reservar en contact@upt-le-thalb.fr
