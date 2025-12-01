Soirée conférence avec URQR à Felzins Felzins

Le Bourg Felzins Lot

Début : 2025-12-11 18:30:00
fin : 2025-12-11 20:30:00

2025-12-11

L’université rurale du Quercy Rouergue, vous propose une soirée sur le thème de la communication sans spams !
Communiquer en ligne avec nos adhérents et sympathisants sans les spammer

associations bienvenues
Le Bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 57 18 14 56 

English :

The rural university of Quercy Rouergue, offers you an evening on the theme of spam-free communication!
Communicating online with our members and supporters without spamming them

associations welcome

