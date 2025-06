Soirée Conférence Chez lily LA VIE DES OISEAUX… QUELLE RICHESSE ! juin 2025 – GERM Germ 23 juin 2025 18:30

Hautes-Pyrénées

Soirée Conférence Chez lily LA VIE DES OISEAUX… QUELLE RICHESSE ! juin 2025 GERM Chez Lily Germ Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-23 18:30:00

fin : 2025-06-23

Date(s) :

2025-06-23

>>> LA VIE DES OISEAUX… QUELLE RICHESSE ! <<< Conférence Alexis Chaine est chercheur au CNRS, à la Station d’Écologie Théorique et Expérimentale de Moulis en Ariège Une exploration des prairies du Colorado aux Pyrénées ariègeoises… pour mieux comprendre le comportement des oiseaux dans des environnements dynamiques et changeants. Tarif participation libre . GERM Chez Lily Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 65 27 English :

>>> BIRD LIFE? WHAT A RICHNESS! <<< Lecture: Alexis Chaine is a CNRS researcher at the Station d?Écologie Théorique et Expérimentale in Moulis, Ariège An exploration from the Colorado prairies to the Ariège Pyrenees? to better understand bird behavior in dynamic, changing environments. Price: free participation German :

>>> DAS LEBEN DER VÖGEL? WAS FÜR EIN REICHTUM! <<< Vortrag: Alexis Chaine ist Forscher am CNRS, an der Station für theoretische und experimentelle Ökologie in Moulis in der Ariège Eine Entdeckungsreise von den Prärien Colorados bis zu den Pyrenäen der Ariège? um das Verhalten der Vögel in dynamischen und sich verändernden Umgebungen besser zu verstehen. Preis: freie Teilnahme Italiano :

>>> LA VITA DEGLI UCCELLI? CHE RICCHEZZA! <<< Conferenza: Alexis Chaine è ricercatore del CNRS presso la Station d'Écologie Théorique et Expérimentale di Moulis, Ariège Un'esplorazione delle praterie del Colorado e dei Pirenei dell'Ariège per comprendere meglio il comportamento degli uccelli in ambienti dinamici e mutevoli. Prezzo: partecipazione gratuita Espanol :

>>> ¿LA VIDA DE LOS PÁJAROS? ¡QUÉ RIQUEZA! <<< Conferencia: Alexis Chaine es investigador del CNRS en la Station d'Écologie Théorique et Expérimentale de Moulis, Ariège Una exploración de las praderas de Colorado a los Pirineos de Ariège... para comprender mejor el comportamiento de las aves en entornos dinámicos y cambiantes. Precio: participación gratuita L'événement Soirée Conférence Chez lily LA VIE DES OISEAUX… QUELLE RICHESSE ! juin 2025 Germ a été mis à jour le 2025-06-11 par OT de la Vallée du Louron|CDT65