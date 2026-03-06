Soirée conférence Les maths pour tous Les Rouges-Eaux

Soirée conférence Les maths pour tous

Conférence De Pythagore à Einstein

Animée par Jean-Pierre Michon, mathématicien spécialiste de la théorie des nombres au CNRS.

La conférence sera suivie, pour celles et ceux qui le souhaitent, d’un moment convivial autour d’un petit repas vosgien partagé.Tout public

44 La censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 56 93 auberge@lacholotte.com

English :

From Pythagoras to Einstein lecture

Hosted by Jean-Pierre Michon, a mathematician specializing in number theory at the CNRS.

The lecture will be followed, for those who wish, by a convivial moment over a Vosges-style meal.

