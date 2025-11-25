Soirée conférence Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement PARIS
Soirée conférence Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement PARIS mardi 25 novembre 2025.
Venez écouter, échanger, débattre avec des professionnelles engagées : présidentes d’associations, psychologue, avocate, artistes, auteure
Découvrez comment elles ont transformés leur quotidien en
Lutte active contre les violences faites aux femmes.
PROJECTIONS . TEMOIGNAGES . ECHANGES . QUIZZ INTERACTIF . COCKTAIL
MON METIER, MON ENGAGEMENT, Lutte contre les violences faites aux femmes.
Le mardi 25 novembre 2025
de 19h30 à 22h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement 28, rue Laure Diebold 75008 PARIS
+33153678360 maison.asso.08@paris.fr