Soirée conférence Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement PARIS

Venez écouter, échanger, débattre avec des professionnelles engagées : présidentes d’associations, psychologue, avocate, artistes, auteure

Découvrez comment elles ont transformés leur quotidien en

Lutte active contre les violences faites aux femmes.

PROJECTIONS . TEMOIGNAGES . ECHANGES . QUIZZ INTERACTIF . COCKTAIL

MON METIER, MON ENGAGEMENT, Lutte contre les violences faites aux femmes.

Le mardi 25 novembre 2025

de 19h30 à 22h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement 28, rue Laure Diebold 75008 PARIS

+33153678360 maison.asso.08@paris.fr