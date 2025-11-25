Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée conférence Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement PARIS mardi 25 novembre 2025.

Venez écouter, échanger, débattre avec des professionnelles engagées : présidentes d’associations, psychologue, avocate, artistes, auteure

Découvrez comment elles ont transformés leur quotidien en

Lutte active contre les violences faites aux femmes.

PROJECTIONS . TEMOIGNAGES . ECHANGES . QUIZZ INTERACTIF . COCKTAIL

MON METIER, MON ENGAGEMENT, Lutte contre les violences faites aux femmes.
Le mardi 25 novembre 2025
de 19h30 à 22h30
gratuit Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement 28, rue Laure Diebold  75008 PARIS
+33153678360 maison.asso.08@paris.fr