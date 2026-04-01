Soirée conférence Un sens à sa vie? au Centre Ressource Centre ressource de Montélimar Montélimar
Soirée conférence Un sens à sa vie? au Centre Ressource Centre ressource de Montélimar Montélimar jeudi 23 avril 2026.
Montélimar
Soirée conférence Un sens à sa vie? au Centre Ressource
Centre ressource de Montélimar 7 Avenue du Meyrol Montélimar Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
tout public
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:00:00
fin : 2026-04-23 21:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Le Centre Ressource Montélimar a le plaisir de vous proposer une soirée conférence consacrée au thème du sens de la vie, où se croiseront regards artistiques, psycho-philosophiques et spirituels.
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Centre ressource de Montélimar 7 Avenue du Meyrol Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 54 87 33 contact@centre-ressource-montelimar.org
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English :
The Centre Ressource Montélimar is pleased to invite you to an evening conference on the theme of the meaning of life, where artistic, psycho-philosophical and spiritual perspectives will intersect.
L’événement Soirée conférence Un sens à sa vie? au Centre Ressource Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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