Soirée confit de canard Salle des fêtes Gorre

Soirée confit de canard

Salle des fêtes Place de l’église Gorre Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Venez déguster un délicieux confit de canard accompagné de haricots verts et de ses pommes de terre grenaille lors d’une soirée chaleureuse et conviviale. .

Salle des fêtes Place de l’église Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 09 32 56

