Soirée Congolaise par la Troupe de Brazza Nantes Salle de l’Egalité Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 20:00 – 23:00

Gratuit : non Adulte : 12 € Enfant moins de 12 ans : 6 € Réservation avant le lundi 6 avril 2026 : https://www.helloasso.com/associations/la-troupe-de-brazza-nantes/evenements/soiree-congolaise-spectacles-danses-et-percussions Contact : latroupedebrazza@gmail.com Tout public

La troupe de Brazza organise une soirée congolaise, Vendredi 10 avril 2026, salle de l’Egalité. Au programme : spectacle de danses et percussions ; le tout accompagné d’un plat traditionnel et d’un dessert. Ouverture des portes : 20h. Début des représentations : 20h45. Fin : 23 h.

Salle de l’Egalité Dervallières – Zola Nantes 44100

