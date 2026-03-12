Soirée Congolaise par la Troupe de Brazza Nantes Salle de l’Egalité Nantes
Soirée Congolaise par la Troupe de Brazza Nantes Salle de l’Egalité Nantes vendredi 10 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 20:00 – 23:00
Gratuit : non Adulte : 12 € Enfant moins de 12 ans : 6 € Réservation avant le lundi 6 avril 2026 : https://www.helloasso.com/associations/la-troupe-de-brazza-nantes/evenements/soiree-congolaise-spectacles-danses-et-percussions Contact : latroupedebrazza@gmail.com Tout public
La troupe de Brazza organise une soirée congolaise, Vendredi 10 avril 2026, salle de l’Egalité. Au programme : spectacle de danses et percussions ; le tout accompagné d’un plat traditionnel et d’un dessert. Ouverture des portes : 20h. Début des représentations : 20h45. Fin : 23 h.
Salle de l’Egalité Dervallières – Zola Nantes 44100
