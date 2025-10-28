Soirée Constellations Familiales à l’Atelier sous les Chênes, avec Fabienne et Francis SEHL Sénaillac-Lauzès

Soirée Constellations Familiales à l’Atelier sous les Chênes, avec Fabienne et Francis SEHL Sénaillac-Lauzès mardi 28 octobre 2025.

Soirée Constellations Familiales à l’Atelier sous les Chênes, avec Fabienne et Francis SEHL

Les Jonquasses Sénaillac-Lauzès Lot

Tarif : 45 – 45 – 100 EUR

Début : 2025-10-28 19:00:00

fin : 2025-12-02 22:30:00

2025-10-28 2025-12-02

Venez transformer votre regard sur votre histoire familiale et trouver de nouvelles ressources lors d’une soirée CONSTELLATIONS FAMILIALES .

Venez transformer votre regard sur votre histoire familiale et trouver de nouvelles ressources lors d’une soirée CONSTELLATIONS FAMILIALES .

Vous pensez être responsable de tout ce qui vous arrive ?

Les constellations familiales montrent que souvent, nous reproduisons une partie de la vie d’un de nos ancêtres. Nous portons inconsciemment le fardeau de ses actes ou de ses négligences.

Ces soirées vous permettront de vous libérer de ces entraves héritées pour vivre votre propre scénario de vie.

Nous serons accompagnés par deux constellateurs expérimentés Fabienne et Francis Sehl. Formés par Idris Lahore, ils pratiquent en couple depuis 20 ans.

Leur accompagnement sérieux et professionnel vous soutiendra dans votre cheminement. .

Les Jonquasses Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 70 11 81 71 noelle@lateliersousleschenes.fr

English :

Come and transform your view of your family history and find new resources during an evening of FAMILY CONSTELLATIONS?

Do you think you’re responsible for everything that happens to you?

Family constellations show that we often reproduce part of the life of one of our ancestors

German :

Lassen Sie sich bei einem Abend mit dem Titel FAMILIENKONSTELLATIONEN? Ihre Sicht auf Ihre Familiengeschichte verändern und neue Ressourcen finden.

Sie denken, dass Sie für alles, was Ihnen passiert, verantwortlich sind?

Familienaufstellungen zeigen, dass wir oft einen Teil des Lebens eines unserer Vorfahren reproduzieren

Italiano :

Venite a trasformare il modo in cui guardate la vostra storia familiare e a trovare nuove risorse in una serata di COSTELLAZIONE FAMILIARE.

Pensate di essere responsabili di tutto ciò che vi accade?

Le costellazioni familiari dimostrano che spesso riproduciamo parte della vita di uno dei nostri antenati

Espanol :

Venga y transforme su forma de ver la historia familiar y encuentre nuevos recursos en una tarde de CONSTELACIÓN FAMILIAR?

¿Cree que es responsable de todo lo que le ocurre?

Las constelaciones familiares demuestran que a menudo reproducimos parte de la vida de uno de nuestros antepasados

