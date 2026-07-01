Soirée Conte avec Abdoulaye Seck Le Bourg La Chabanne

vendredi 31 juillet 2026 · Le Bourg · La Chabanne

Informations pratiques

La Chabanne

Soirée Conte avec Abdoulaye Seck

Le Bourg Auberge les Campanules La Chabanne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Soirée Contes avec Abdoulaye Seck, artiste sénégalais pluridisciplinaire.

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Le Bourg Auberge les Campanules La Chabanne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 43 96 maria.de-wys@orange.fr

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English :

Storytelling Evening with Abdoulaye Seck, a multidisciplinary artist from Senegal.

L’événement Soirée Conte avec Abdoulaye Seck La Chabanne a été mis à jour le 2026-07-03 par Vichy Destinations