Soirée Conte avec Abdoulaye Seck Le Bourg La Chabanne
vendredi 31 juillet 2026 · Le Bourg · La Chabanne
Informations pratiques
La Chabanne
Soirée Conte avec Abdoulaye Seck
Le Bourg Auberge les Campanules La Chabanne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 21:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Soirée Contes avec Abdoulaye Seck, artiste sénégalais pluridisciplinaire.
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Le Bourg Auberge les Campanules La Chabanne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 43 96 maria.de-wys@orange.fr
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English :
Storytelling Evening with Abdoulaye Seck, a multidisciplinary artist from Senegal.
L’événement Soirée Conte avec Abdoulaye Seck La Chabanne a été mis à jour le 2026-07-03 par Vichy Destinations