Soirée Conte Baba Yaga Chantelle

Soirée Conte Baba Yaga Chantelle mercredi 16 juillet 2025.

Soirée Conte

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 18:00:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Hervé Djacomo présente « À couteaux tirés », un conte pour les plus de 10 ans. Il y revisite de manière inédite le Chaperon Rouge, fruit de ses voyages à vélo à travers la France.

.

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 09 65 53 cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

Hervé Djacomo presents « À couteaux tirés », a tale for ages 10 and up. In it, he revisits Red Riding Hood, the fruit of his cycling trips across France.

German :

Hervé Djacomo präsentiert « À couteaux tirés », ein Märchen für Kinder ab 10 Jahren. Darin erzählt er Rotkäppchen auf neue Weise, die das Ergebnis seiner Fahrradtouren durch Frankreich ist.

Italiano :

Hervé Djacomo presenta « À couteaux tirés », un racconto per bambini dai 10 anni in su. In questo libro, Hervé Djacomo rivisita Cappuccetto Rosso, frutto dei suoi viaggi in bicicletta attraverso la Francia.

Espanol :

Hervé Djacomo presenta « À couteaux tirés », un cuento para niños a partir de 10 años. En él, da una nueva mirada a Caperucita Roja, fruto de sus viajes en bicicleta por Francia.

L’événement Soirée Conte Chantelle a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme Val de Sioule