Soirée Conte en Musique au Jardin Hôtel Les Fuchsias Saint-Vaast-la-Hougue

Soirée Conte en Musique au Jardin

Hôtel Les Fuchsias 20 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : 2025-08-27 19:30:00

fin : 2025-08-27 23:30:00

2025-08-27

Le Mercredi 27 Août, à partir de 19h30, toute l’équipe des Fuchsias vous propose de venir partager un moment de Poésie dans les Jardins de l’hôtel !

Noémie Sanson vous racontera des Histoires d’Arbres qui parlent et qui embrassent le Ciel, Bénédicte vous prendra par la main et vous fera danser, Pierre quant à lui, vous régalera avec un repas au feu de bois !

Réservation conseillée (02 33 54 40 41), places limitées 35€/personne (hors boisson)

Menu:

-Velouté de saisons accompagné de Focaccia aux herbes aromatiques et huile d’Olive

-Brochettes de viande au Saté, crème citronnées / Légumes du Soleil grillés

-Dessert Surprise …selon l’envie du moment ;-) .

Hôtel Les Fuchsias 20 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 54 40 41 reception@hotel-fuchsias.com

