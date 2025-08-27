Soirée Conte en Musique au Jardin Hôtel Les Fuchsias Saint-Vaast-la-Hougue
Soirée Conte en Musique au Jardin Hôtel Les Fuchsias Saint-Vaast-la-Hougue mercredi 27 août 2025.
Soirée Conte en Musique au Jardin
Hôtel Les Fuchsias 20 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-27 19:30:00
fin : 2025-08-27 23:30:00
Date(s) :
2025-08-27
Le Mercredi 27 Août, à partir de 19h30, toute l’équipe des Fuchsias vous propose de venir partager un moment de Poésie dans les Jardins de l’hôtel !
Noémie Sanson vous racontera des Histoires d’Arbres qui parlent et qui embrassent le Ciel, Bénédicte vous prendra par la main et vous fera danser, Pierre quant à lui, vous régalera avec un repas au feu de bois !
Réservation conseillée (02 33 54 40 41), places limitées 35€/personne (hors boisson)
Menu:
-Velouté de saisons accompagné de Focaccia aux herbes aromatiques et huile d’Olive
-Brochettes de viande au Saté, crème citronnées / Légumes du Soleil grillés
-Dessert Surprise …selon l’envie du moment ;-) .
Hôtel Les Fuchsias 20 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 54 40 41 reception@hotel-fuchsias.com
English : Soirée Conte en Musique au Jardin
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Conte en Musique au Jardin Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Cotentin Le Val de Saire