Soirée conte et feu au Château de Commarque Route du Château de Commarque Les Eyzies

19h30 23h30. Entre conte et légende, lumière et feu, venez découvrir un spectacle unique en Dordogne au coeur du Château illuminé. Sur réservation. 14,50€ à 55€ selon formule

Tous les mardis soirs du 8 juillet au 19 août, venez découvrir un spectacle unique en Dordogne au cœur du Château de Commarque illuminé.

Entre conte et légende, lumière et feu, l’équipe du Château de Commarque et la troupe Zoolians s’unissent dans un spectacle magique et enflammé !

Venez vivre une soirée hors du commun, vous évader dans un autre univers le temps d’un moment. Découvrez le Château aux lumières du soleil couchant le temps d’une visite privilégiée, restaurez-vous aux foodtrucks et divertissez-vous aux stands de jeux ! À la nuit tombée, installez-vous confortablement dans la vallée au pied du Château pour découvrir un conte féérique, une légende magique, suivi d’un spectacle de feu !

Réservation obligatoire. Dernier accueil à 21h. .

Route du Château de Commarque Château de Commarque Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 00 25 contact@commarque.com

English :

7.30pm 11.30pm. Between tale and legend, light and fire, come and discover a unique show in the Dordogne at the heart of the illuminated Château. Reservations required. 14.50? to 55? depending on formula

German : Soirée conte et feu au Château de Commarque

19.30 23.30 Uhr. Zwischen Märchen und Legende, Licht und Feuer: Erleben Sie ein in der Dordogne einzigartiges Spektakel im Herzen des beleuchteten Schlosses. Nur mit Reservierung. 14,50 ? bis 55 ? je nach Menü

Italiano :

19.30 23.30. Venite a scoprire uno spettacolo unico in Dordogna, che unisce storia e leggenda, luce e fuoco, nel cuore dello Château illuminato. Prenotazione obbligatoria. da 14,50 a 55 euro a seconda del pacchetto

Espanol : Soirée conte et feu au Château de Commarque

19:30 23:30 h. Venga a descubrir un espectáculo único en Dordoña, que combina historia y leyenda, luz y fuego, en el corazón del castillo iluminado. Reserva obligatoria. de 14,50? a 55? según la fórmula

