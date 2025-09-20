Soirée conte et musique Cairn de Barnenez Plouezoc’h

Soirée conte et musique Samedi 20 septembre, 20h30 Cairn de Barnenez Finistère

5 €, gratuit – 12 ans. Réservation obligatoire en ligne. Prévoir des vêtements de saison, des couvertures, des coussins, ou des transats pour vous installer sur la prairie du cairn. Prévoir des parapluies selon la météo.

Une soirée inédite au Cairn de Barnenez, en compagnie du conteur local Patrik Ewen et ses musiciens. Partez pour un voyage dans son univers musical, à travers ses contes et son répertoire de chansons, reprenant des extraits de son spectacles Boudicca, issu des « Récits Barbares ». Une occasion unique de profiter du Cairn de Barnenez, ce monument exceptionnel emblématique du Néolithique surplombant la baie de Morlaix, en se laissant emporter par la magie des contes en musique. Un moment magique autour de ce site de plus de 7000 ans d’histoire.

Cairn de Barnenez Route de Barnénez, 29252 Plouezoc'h Plouezoc'h 29252 Finistère Bretagne 02 98 67 24 73 https://www.barnenez.fr/ Redécouvert en 1955, le Grand cairn de Barnenez, plus grand mausolée mégalithique d'Europe, surplombe la baie de Morlaix. Construit au Néolithique (4 500 à 3 500 ans av. J.-C.), il est un témoin unique des rites funéraires perpétrés par les hommes qui se sédentarisaient alors.

Cette sépulture néolithique, la plus grande d’Europe est constituée de 11 dolmens et faite de dalles de granit de plusieurs tonnes. Grand Cairn de Barnenez – Centre des Monuments Nationaux

©Les Illuminés de la Baie