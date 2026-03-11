Soirée conte Et Pataouètes et Patatras Salle des fêtes Tursac

Soirée conte Et Pataouètes et Patatras

20h30. Un petit tour en Algérie…Côté pied noir. Histoires d’exodes de 1830 à 1962 par Nicolas Bourdon et Véronique Petel. Sur réservation. 10€ à 12€

Un petit tour en Algérie…Côté pied noir.

Histoires d’exodes de 1830 à 1962 par Nicolas Bourdon et Véronique Petel.

Quand j’ai commencé à raconter, il y a des mots qui sont revenus à ma mémoire…

Ces mots-là, je pensais que tout le monde les connaissait mais je me trompais…

Ces mots-là, c’étaient ceux de mon grand-père et de tous ceux qui sont en Algérie avant 1962.

Ces mots-là, c’est ce qu’on appelle le pataouète, un joyeux salamalek-xical composé d’italien, de napolitain, d’espagnol, de kabyle, de berbère, d’arabe et de français. C’est aussi et surtout des contes traditionnels pied-noir et l’occasion de faire résonner à nouveau le pataouète, son verbe, son accent, sa musicalité

Sur réservation .

Salle des fêtes Le bourg Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 09 36 17 ecatursac10@outlook.fr

English : Soirée conte Et Pataouètes et Patatras

20h30. Un petit tour en Algérie…Côté pied noir. Stories of exodus from 1830 to 1962 by Nicolas Bourdon and Véronique Petel. Reservations required. 10? à 12?

