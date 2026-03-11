Soirée conte Et Pataouètes et Patatras Salle des fêtes Tursac
Soirée conte Et Pataouètes et Patatras Salle des fêtes Tursac samedi 21 mars 2026.
Soirée conte Et Pataouètes et Patatras
Salle des fêtes Le bourg Tursac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
20h30. Un petit tour en Algérie…Côté pied noir. Histoires d’exodes de 1830 à 1962 par Nicolas Bourdon et Véronique Petel. Sur réservation. 10€ à 12€
Un petit tour en Algérie…Côté pied noir.
Histoires d’exodes de 1830 à 1962 par Nicolas Bourdon et Véronique Petel.
Quand j’ai commencé à raconter, il y a des mots qui sont revenus à ma mémoire…
Ces mots-là, je pensais que tout le monde les connaissait mais je me trompais…
Ces mots-là, c’étaient ceux de mon grand-père et de tous ceux qui sont en Algérie avant 1962.
Ces mots-là, c’est ce qu’on appelle le pataouète, un joyeux salamalek-xical composé d’italien, de napolitain, d’espagnol, de kabyle, de berbère, d’arabe et de français. C’est aussi et surtout des contes traditionnels pied-noir et l’occasion de faire résonner à nouveau le pataouète, son verbe, son accent, sa musicalité
Sur réservation .
Salle des fêtes Le bourg Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 09 36 17 ecatursac10@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée conte Et Pataouètes et Patatras
20h30. Un petit tour en Algérie…Côté pied noir. Stories of exodus from 1830 to 1962 by Nicolas Bourdon and Véronique Petel. Reservations required. 10? à 12?
L’événement Soirée conte Et Pataouètes et Patatras Tursac a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère