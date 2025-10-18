Soirée Conte Il était plusieurs fois Terre à Terre Le Chalon
Soirée Conte Il était plusieurs fois
Terre à Terre 795 route des Tilleuls Le Chalon Drôme
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
L’automne s’installe doucement, moment propice pour se retrouver à l’intérieur autour d’histoires et d’un repas partagé.
4 livres adaptés à la transmission orale dont l’Homme qui plantait des arbres de Giono par Pierre-Jean Chapuis.
Terre à Terre 795 route des Tilleuls Le Chalon 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 42 76 76 marilynethevenin@gmail.com
English :
As autumn slowly settles in, it’s the perfect time to gather indoors for stories and a shared meal.
4 books adapted for oral transmission, including Giono’s L’Homme qui plantait des arbres by Pierre-Jean Chapuis.
German :
Der Herbst zieht langsam ein, ein günstiger Zeitpunkt, um sich drinnen bei Geschichten und einem gemeinsamen Essen zu treffen.
4 Bücher, die für die mündliche Weitergabe geeignet sind, darunter Der Mann, der Bäume pflanzte von Giono von Pierre-Jean Chapuis.
Italiano :
Con il lento arrivo dell’autunno, è il momento perfetto per riunirsi in casa per raccontare storie e condividere un pasto.
4 libri adattati per la trasmissione orale, tra cui L’Homme qui plantait des arbres di Giono, scritto da Pierre-Jean Chapuis.
Espanol :
Con la llegada del otoño, es el momento perfecto para reunirse en casa y compartir historias y una comida.
4 libros adaptados a la transmisión oral, entre ellos L’Homme qui plantait des arbres de Giono, escrito por Pierre-Jean Chapuis.
