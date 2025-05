SOIRÉE CONTE « LA FOLLE ÉPOPÉE D’ULYSSE » – Agonès, 18 mai 2025 07:00, Agonès.

Hérault

SOIRÉE CONTE « LA FOLLE ÉPOPÉE D’ULYSSE » Lozano Agonès Hérault

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Conte et chansons adaptés de l’Odyssée d’Homère par Julien Masdoua et Robert Tousseul

Un petit voyage dans l’Odyssée, ça vous dit ?

« La Folle Épopée d’Ulysse » !

Une soirée de conte et de chansons qui va vous emmener dans les pas du héros de la guerre de Troie.

Alors vous embarquez ?!

L’association AGONES & CO vous présente cette adaptation humoristique de l’Odyssée d’Homère, interprétée par Julien Masdoua et Robert Tousseul de la Cie du Capitaine.

Tarifs

– 5€ pour les adultes (plein tarif)

– 3€ pour les enfants

Date et heure 18 mai 2025, 17h

Lieu Terrain du Lozano, Agonès

Une buvette apéritive sera organisée à l’issue du spectacle pour prolonger le voyage et échanger avec les comédiens.

Allez viens ça va être bien ! Rejoins-nous pour une soirée de découverte et de plaisir ! .

Lozano

Agonès 34190 Hérault Occitanie +33 6 62 39 48 68 agonesecho@gmail.com

English :

Tales and songs adapted from Homer?s Odyssey by Julien Masdoua and Robert Tousseul

German :

Märchen und Lieder nach Homers « Odyssee » von Julien Masdoua und Robert Tousseul

Italiano :

Racconti e canzoni adattati dall’Odissea di Omero da Julien Masdoua e Robert Tousseul

Espanol :

Cuentos y canciones adaptados de la Odisea de Homero por Julien Masdoua y Robert Tousseul

L’événement SOIRÉE CONTE « LA FOLLE ÉPOPÉE D’ULYSSE » Agonès a été mis à jour le 2025-05-01 par 34 ADT34