Soirée-conte Les Paroles Vagabondes – Médiathèque de Surgères Surgères, 13 juin 2025 20:30, Surgères.

Charente-Maritime

Soirée-conte Les Paroles Vagabondes Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-06-13 20:30:00

fin : 2025-06-13

2025-06-13

Les Paroles Vagabondes sont de retour à la médiathèque avec leur nouvelle Racontée.

Je ne suis pas sentimental mais quand même petites et grandes histoires de Puyrolland .

Médiathèque de Surgères BP 59

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 71 80 mediatheque@ville-surgeres.fr

English :

Les Paroles Vagabondes are back at the mediatheque with their new Racontée.

« I’m not sentimental, but I’m sentimental all the same: short and long stories from Puyrolland ».

German :

Die Paroles Vagabondes sind mit ihrer neuen Racontée wieder in der Mediathek zu Gast.

« Ich bin nicht sentimental, aber trotzdem: kleine und große Geschichten aus Puyrolland ».

Italiano :

Les Paroles Vagabondes tornano alla biblioteca multimediale con il loro nuovo Racontée.

« Non sono sentimentale, ma lo stesso: racconti brevi e lunghi di Puyrolland ».

Espanol :

Les Paroles Vagabondes vuelven a la biblioteca multimedia con su nueva Racontée.

« No soy sentimental, pero de todos modos: historias cortas y largas de Puyrolland ».

