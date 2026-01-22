Soirée Conte & Musique indienne à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Soirée Conte & Musique indienne à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Le singe et le crocodile par Abbi Patrix et Linda Edsjö, d’après le livre 4 du Pancantantra indien.

Spectacle tout public à partir de 7 ans, suivi d’une restauration indienne préparée par Samuel (prix libre).

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Soirée Conte & Musique indienne à l’Escarbille

