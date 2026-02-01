SOIRÉE CONTE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
SOIRÉE CONTE Pont de Montvert Sud Mont Lozère dimanche 22 février 2026.
SOIRÉE CONTE
Lieu-dit Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Adulte
Date : dimanche 22 février 2026
18:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
2026-02-22
Le dimanche 22 février venez assister à une soirée conte avec Cécile Perus à Finiels à partir de 18h.
Le dimanche 22 février venez assister à une soirée conte avec Cécile Perus à Finiels à partir de 18h. .
Lieu-dit Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
English :
On Sunday February 22, come and enjoy an evening of storytelling with Cécile Perus in Finiels from 6pm.
German :
Am Sonntag, den 22. Februar, besuchen Sie ab 18 Uhr einen Märchenabend mit Cécile Perus in Finiels.
Italiano :
Domenica 22 febbraio, venite a godervi una serata di narrazione con Cécile Perus a Finiels dalle 18.00.
Espanol :
El domingo 22 de febrero, venga a disfrutar de una velada de cuentacuentos con Cécile Perus en Finiels a partir de las 18.00 h.
