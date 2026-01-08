Soirée conte pour adultes A cause d’ailes Café cantine Villeneuve-sur-Lot
Avec A cause d’ailes, laissez vous entraîner dans un voyage fait d’histoire de vie, de contes traditionnels et de musique. Elles y racontent les ailes qui ont permis à ces femmes d’exister.
Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English : Soirée conte pour adultes A cause d’ailes
A cause d’ailes takes you on a journey of life stories, traditional tales and music. They tell of the wings that enabled these women to exist.
