Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée contée au Musée Rue du Prieuré Souvigné

Soirée contée au Musée Rue du Prieuré Souvigné vendredi 12 décembre 2025.

Soirée contée au Musée

Rue du Prieuré Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

Soirée de Noël contée
Par Amandine Fournier, de l’association La parole imaginaire.

Tarif spécial adulte (à partir de 16 ans) 5€ enfants de 6 à 15 ans 3€   .

Rue du Prieuré Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 02 37 

English : Soirée contée au Musée

German : Soirée contée au Musée

Italiano :

Espanol : Soirée contée au Musée

L’événement Soirée contée au Musée Souvigné a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Haut Val De Sèvre