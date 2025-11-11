Soirée contée au Musée Rue du Prieuré Souvigné
Soirée contée au Musée Rue du Prieuré Souvigné vendredi 12 décembre 2025.
Soirée contée au Musée
Rue du Prieuré Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné Deux-Sèvres
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Soirée de Noël contée
Par Amandine Fournier, de l’association La parole imaginaire.
Tarif spécial adulte (à partir de 16 ans) 5€ enfants de 6 à 15 ans 3€ .
Rue du Prieuré Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 02 37
English : Soirée contée au Musée
German : Soirée contée au Musée
Italiano :
Espanol : Soirée contée au Musée
L’événement Soirée contée au Musée Souvigné a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Haut Val De Sèvre