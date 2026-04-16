Soirée contée avec Ozégan contes de Beltaine et magie des celtes La Maison des Sources Tréhorenteuc
Soirée contée avec Ozégan contes de Beltaine et magie des celtes La Maison des Sources Tréhorenteuc samedi 2 mai 2026.
Tréhorenteuc
Soirée contée avec Ozégan contes de Beltaine et magie des celtes
La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Saltimbanque acconché à la mode des troubadours qui portent les couleurs du printemps, Olivier Perpère plus connu sous le nom d’Ozégan se rend de villes en villages. Sa besace est remplie de féerie, contes et musique afin d’honorer la beauté de la vie et sa magie. Ozégan vous donne rendez-vous à la Maison des Sources pour célébrer la fête de Beltaine.
Buffet sur réservation. .
La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25
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L’événement Soirée contée avec Ozégan contes de Beltaine et magie des celtes Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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