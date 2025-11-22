Soirée contée avec Ozégan les Premiers Chamans Auberge Val sans retour Tréhorenteuc

Soirée contée avec Ozégan les Premiers Chamans

Auberge Val sans retour 5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Selon les légendes, les premiers êtres humains vivent en harmonie totale au sein de mère Nature. Ils chantent et respirent avec les montagnes, les forêts, les rivières, et les étoiles. Comment sont nés les premiers chamanes avec leurs pouvoirs et leurs rêves ?

Retrouvez le conteur à l’Auberge Val sans retour pour cette veillée contée, à 19h, sur réservation. Repas compris. .

Auberge Val sans retour 5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60

