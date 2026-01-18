Soirée contée CATHARES, le destin inachevé Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Soirée contée CATHARES, le destin inachevé

Plongez au cœur du Midi du XIIIe siècle, entre guerre, Croisade et Inquisition. Olivier de Robert mêle conte et vérité historique pour faire revivre cette époque, donnant vie à paysans, moines, soldats et proscrits dans un spectacle de 75 min.

Vin chaud à partir de 20h 2€

Au 13e siècle, le Midi de la France fut ravagé par une guerre terrible, destinée à mettre au pas le comte de Toulouse, défenseur des hérétiques cathares. S’ensuivirent les temps noirs de la persécution…

Pour revenir sur cette page d’histoire, des origines à l’Inquisition en passant par la Croisade, Olivier de Robert propose un véritable voyage dans le temps, où le spectateur devient tour à tour paysan, moine, soldat ou proscrit. L’art de conjuguer conte et vérité historique pour faire comprendre un moment essentiel de l’histoire occitane.

Un spectacle de 75 min écrit, mis en scène et interprété par OLIVIER DE ROBERT, auteur et conteur ariégeois.

Vin chaud servi à partir de 20h à 2 € .

5 Rue des Faienciers Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 13 51 34

English : Soirée contée CATHARES, le destin inachevé

Plunge into the heart of the 13th-century Midi, between war, the Crusades and the Inquisition. Olivier de Robert combines storytelling and historical truth to bring the era to life, bringing peasants, monks, soldiers and outcasts to life in a 75-minute show.

Mulled wine from 8pm 2?

