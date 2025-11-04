Soirée contée, contes de Toussaint Salle des fêtes Rosey

Soirée contée, contes de Toussaint

Salle des fêtes 22 rue de la Grange Saint-Pierre Rosey Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04 22:00:00

Date(s) :

2025-11-04

Contes en Granges et l’Amicale de Rosey présentent Marion Minotti qui dit ses Contes de Toussaint (de la Mort, des Morts et des Fantômes).

Venez avec votre mug une tisane vous sera offerte en fin de spectacle.

Pensez également au co-voiturage !

Réservation conseillée. .

Salle des fêtes 22 rue de la Grange Saint-Pierre Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32 contesengranges@gmail.com

