Soirée contée dans les ruines de l’abbaye à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé

ruines de l’abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot

Une soirée contée animée par Pierre Desvignes dans les ruines de l’abbaye de Marcilhac-sur-Célé. Entre sagesse et drôlerie, les histoires partagées feront naître frissons et éclats de rire, pour petits et grands dès 8 ans.

Contes de 60 min par Pierre Desvignes

ruines de l’abbaye Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 abbaye-marcilhac@gmx.fr

English :

An evening of storytelling hosted by Pierre Desvignes in the ruins of Marcilhac-sur-Célé Abbey. A mix of wisdom and wit, the stories shared here will give rise to shivers and bursts of laughter, for young and old alike, aged 8 and over.

German :

Ein von Pierre Desvignes moderierter Erzählabend in den Ruinen der Abtei von Marcilhac-sur-Célé. Zwischen Weisheit und Witz werden die gemeinsamen Geschichten Gänsehaut und Lachsalven hervorrufen, für Kinder und Erwachsene ab 8 Jahren.

Italiano :

Una serata di narrazione condotta da Pierre Desvignes tra le rovine dell’Abbazia di Marcilhac-sur-Célé. Con un mix di saggezza e umorismo, le storie raccontate faranno venire i brividi e scoppiare a ridere, per grandi e piccini, a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Velada de cuentacuentos a cargo de Pierre Desvignes en las ruinas de la abadía de Marcilhac-sur-Célé. Con una mezcla de sabiduría y humor, las historias compartidas provocarán escalofríos y carcajadas, para grandes y pequeños a partir de 8 años.

