Soirée contée d’Halloween médiathèque-ludothèque Pont-Scorff

Soirée contée d’Halloween

médiathèque-ludothèque 34 Place de la Maison des Princes Pont-Scorff Morbihan

Début : 2025-10-29 18:00:00

fin : 2025-10-29 19:00:00

Animation. Soirée animée de lectures et de chansons gentiment effrayantes pour les enfants à partir de 4 ans. Entrée libre. .

médiathèque-ludothèque 34 Place de la Maison des Princes Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne +33 2 56 54 06 44

