Soirée contée en rafting LOURDES Lourdes

Début : 2025-08-01 20:30:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Soirée contée en rafting sur le lac de Lourdes le vendredi 1er août à 20h30.

Vous parcourrez le lac de Lourdes en soirée à bord de rafts.

Sophie, conteuse, vous présentera sous forme d’histoires les richesses naturelles de ce lac glaciaire.

L’occasion pour vous de redécouvrir ce site avec une nouvelle approche.

Gratuit

A partir de 6 ans

Renseignements et réservation obligatoire par mail à: contact@verticalo.fr ou par téléphone à: 07 84 32 55 93

LOURDES Chemin du Lac Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 32 55 93 contact@verticalo.fr

English :

Storytelling evening on the Lourdes lake, Friday August 1 at 8:30pm.

Enjoy an evening of rafting on Lake Lourdes.

Storyteller Sophie will tell you stories about the natural riches of this glacial lake.

It’s a chance to rediscover the site with a fresh approach.

Free

Ages 6 and up

Information and booking required by e-mail: contact@verticalo.fr or by telephone: 07 84 32 55 93

German :

Erzählabend mit Rafting auf dem See von Lourdes am Freitag, den 1. August um 20:30 Uhr.

Sie fahren am Abend mit einem Raftingboot über den Lourdes-See.

Die Märchenerzählerin Sophie wird Ihnen in Form von Geschichten die Naturschätze dieses Gletschersees vorstellen.

Die Gelegenheit für Sie, diesen Ort mit einem neuen Ansatz wiederzuentdecken.

Kostenlos

Ab 6 Jahren

Informationen und Reservierung erforderlich per E-Mail an: contact@verticalo.fr oder telefonisch an: 07 84 32 55 93

Italiano :

Serata di narrazione e rafting sul lago di Lourdes venerdì 1 agosto alle 20.30.

Godetevi una serata di rafting sul lago di Lourdes.

La narratrice Sophie vi racconterà storie sulle ricchezze naturali di questo lago glaciale.

È l’occasione per riscoprire il sito da una nuova prospettiva.

Gratuito

Per bambini dai 6 anni in su

Informazioni e prenotazione obbligatoria via e-mail: contact@verticalo.fr o per telefono: 07 84 32 55 93

Espanol :

Una noche de cuentos y rafting en el lago de Lourdes el viernes 1 de agosto a las 20.30 h.

Disfrute de una noche de rafting en el lago de Lourdes.

La narradora Sophie le contará historias sobre las riquezas naturales de este lago glaciar.

Es una oportunidad para redescubrir este lugar desde un ángulo totalmente nuevo.

Gratis

Para niños a partir de 6 años

Información y reservas por correo electrónico: contact@verticalo.fr o por teléfono: 07 84 32 55 93

